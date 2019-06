Zauberhafte Oase im Grünen

HOFHEIM.Noch ist die eiserne Gartenpforte geschlossen. Ein altes Gemäuer mit hohem, undurchdringlichen Pflanzendickicht darüber umgibt das große Anwesen in der Lindenstraße 42 B am Ortsausgang von Hofheim. Die schwarzen Gitterstäbe des Tores kratzen über Stein. Fast ein wenig verwunschen und geheimnisvoll. Wer aber unter den graugrünen Nadelzweigen hinweg durch das Tor schreitet, dem eröffnet sich ein Spiel der Farben und Formen in einer künstlerischen Gartenwelt voller Gegensätze. Am Pfingstwochenende öffnet der Garten für alle Interessierten seine Pforte. Hinter dem Tor liegt aber kein verwunschenes Schloss, sondern der Privatgarten von Anette Jansen und Andreas Brandl.

Gemeinsam mit einem weiteren Garten in Hofheim, zwei in Wattenheim und einem in Biblis nimmt das Paar am hessischen „Tag der offenen Gartenpforte“ teil. Statt Märchen erzählt die grüne Oase mit Teich und Bachlauf hundert eigene Geschichten. Stromisolatoren als moderne Gartenzwerge etwa, ein alter Backofen, aus dem Wüstenpflanzen sprießen oder sturmgefällte Tannen, die Tieren als Totholz-Hecke einen letzten Schutz erweisen. Der Gang durch den über 1000 Quadratmeter großen Garten rund um das Wohnhaus ist eine Entdeckungsreise.

Zweites Leben für Gegenstände

„Bei mir erhalten alle möglichen, nicht mehr gebrauchten Gegenstände ein zweites Leben“, erklärt Jansen die zunächst skurril erscheinenden Funde in ihrem Garten. Eine weiße, leicht abblätternde Tür lehnt da hinter einem uralten Herd. Ein Bettgestell ist bereits von Efeu umrankt. Ein Wasserlauf aus Eimern und Gießkannen, ein verrostetes Wagenrad voller Tannenzapfen oder ein verkohltes Stück Holz, aus dem Pflanzen wuchern. Überall im Garten sind Dinge zu Kunstwerken umgewandelt, die sich die Natur nach und nach zurückholt. Weggeschmissen wird so schnell nichts bei Anette Jansen. In ihrem trauten Heim und Garten findet alles eine zweite Verwendung. Das einstige Grundstück ihrer Großeltern hat die der Umgebung bekannte Künstlerin vor sechs Jahren begonnen umzugestalten. „Es war mehr oder weniger sich selbst überlassen. Neben dem Haus stand eine Wand aus Thuja-Bäumen“, erzählt sie. Auch ihr Lebensgefährte Andreas Brandl erinnert sich: „So richtig begonnen haben wir erst vor drei Jahren“.

Einige der über 50 Jahre alten Lebensbäume stehen noch heute und spenden Platz für Meisen. Denn unter dem Kunstaspekt leidet die Natur in ihrem Garten nicht. Es ist vielmehr die Kombination aus beidem, die dem Paar Spaß bereitet.

Natur trifft Kunst

Der Garten ist eine Symbiose aus Natur und Kunst. Gefällte Baumstämme sind nun ein Heim für Insekten, Kunstwerke beherbergen Pflanzen. „Die Kreativität treibt uns an. In jeder Ecke findet man etwas neues Überraschendes. Das macht in der Gestaltung Spaß“, sagt Jansen. Sie war drei Jahre lang Mitglied der Künstlerinitiative (KIL) und ist im Künstlerverein Bürstadt engagiert.

Es sind gerade die Gegensätze zwischen urigen, naturbelassenen Ecken, einer mediterranen Terrasse mit Pool oder modernen Nischen, die den Garten so interessant machen. Wie ein Themengelände reihen sich abseits des Weges verschiedenste Nischen aneinander.

