§1 Gegenstand:

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Gewinnspiel zur Serie „Hier genieße ich“. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Mediengruppe Dr. Haas GmbH, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, kundenservice@mamo.de, 0621/392-2200. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

§ 2 Das Gewinnspiel:

Das Gewinnspiel erscheint in den Zeitungstiteln Mannheimer Morgen, Südhessen Morgen, Bergsträßer Anzeiger, Schwetzinger Zeitung, Hockenheimer Tageszeitung und Fränkische Nachrichten. Während der Laufzeit der redaktionellen Serie „Hier genieße ich“ in den gedruckten Ausgaben der vorher genannter Zeitungstitel wird täglich ein Buchstabe veröffentlicht, der am Ende der Serie ein 14-buchstabiges Lösungswort ergibt. Dieses muss zur Teilnahme am Gewinnspiel eingesendet werden. Unter allen Teilnehmern werden die in der Anzeige und im redaktionellen Text genannten Preise verlost. Die Laufzeit des Rätsels ist festgelegt vom 16.11. bis 8.12.2018.

§ 3 Teilnahme am Gewinnspiel:

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren.

(2) Mitarbeiter der Mediengruppe Dr. Haas GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

(3) Eine Teilnahme ist schriftlich durch Zusendung des 14-buchstabigen Lösungswortes per Post oder über einen Online-Teilnahmecoupon unter www.morgenweb.de/genussgewinnspiel möglich. Um teilzunehmen sind notwendige Angaben: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse.

(4) Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder sich in unerlaubter Weise einen Vorteil verschaffen wollen, werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Nur rechtzeitige und korrekte Einsendungen werden für das Gewinnspiel berücksichtigt.

§ 4 Gewinne:

(1) Unter allen Teilnehmern werden folgende Gewinne verlost:

1. Preis: ein Gutschein für Palazzo Mannheim im Wert von 400 €

2. Preis: ein Einkaufsgutschein für „Topf & Pfanne“, Mannheim im Wert von 200 EUR

3.& 4. Preis: 2x2 Tickets für das Krimi-Dinner am 20.4.19 im Best Western Hotel Steubenhof, Mannheim

(2) Im Gewinnfall sind die obengenannten Preise direkt bei den Kooperationspartnern einzulösen.

§ 5 Verantwortlichkeit:

(1) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Angaben der Wahrheit entsprechen und die Daten vollständig sind.

(2) Die Mediengruppe Dr. Haas GmbH ist nicht für den ausbleibenden, verspäteten oder unvollständigen Zugang der übermittelten Daten verantwortlich. Für Verspätungen oder Verluste auf dem Postweg oder Datenverluste, insbesondere auf dem Wege der Datenübertragung und andere technische Defekte wird keine Haftung übernommen.

§ 6 Datenschutz:

(1) Für die Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnermittlung ist die Angabe von persönlichen Daten wie Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer erforderlich. Die Datenerhebung basiert auf Art. 6 Abs. (1) lit. a) bzw. b) DSGVO. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche Angaben der Wahrheit entsprechen und die Daten vollständig sind.

Die bereitgestellten Daten der Gewinner werden zum Zwecke der Auslosung verwendet. Sie haben das Recht von der Mediengruppe Dr. Haas GmbH unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung und dem neuen BDSG.

Hinweis: Ein Löschen oder ein Widerspruch bzw. eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten kann zur Folge haben, dass Sie am Gewinnspiel nicht teilnehmen können. Den Datenschutzbeauftragten der Mediengruppe Dr. Haas GmbH, Herrn Pfau, erreichen Sie unter datenschutz@mamo.de. Es besteht ein Beschwerderecht bei den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.

(2) Diese Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert

§ 7 Gewinnbenachrichtigung:

(1) Die jeweiligen Gewinner werden per Losentscheid unmittelbar nach Beendigung des Gewinnspiels (8.12.18) im Verlagsgebäude der Mediengruppe Dr. Haas GmbH, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim aus allen Teilnehmern ermittelt.

(2) Die Gewinner werden telefonisch und/oder via E-Mail benachrichtigt. Die Gewinne sind persönlich im Verlagsgebäude der Mediengruppe Dr. Haas in Mannheim abzuholen.

(3) Sollten die angegebenen Kontaktdaten fehlerhaft sein, ist die Mediengruppe Dr. Haas GmbH nicht verpflichtet, richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer.

(4) Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar bzw. kann nicht abgetreten werden.

(5) Der Gewinner erklärt sich mit der Teilnahme am Gewinnspiel mit der unentgeltlichen Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und Bereithaltung zum Abruf seines Namens, Wohnortes im Rahmen der Nachberichterstattung zum Gewinnspiel in den Online- oder Print-Ausgaben der Mediengruppe Dr. Haas GmbH einverstanden.

§ 8 Haftungsausschluss, Verantwortlichkeit und unvorhersehbare Umstände:

(1) Die Mediengruppe Dr. Haas GmbH wird mit der Übergabe der Gewinne von allen Verpflichtungen frei.

(2) Für Sach- und Rechtsmängel an den von den Kooperationspartnern zur Verfügung gestellten Gewinnen haftet die Mediengruppe Dr. Haas GmbH nicht. Soweit Ansprüche im Hinblick auf die Gewinne seitens der Gewinner bestehen, sind diese direkt gegen den jeweiligen Kooperationspartner zu richten, der den Gewinn zur Verfügung gestellt hat. Eventuelle diesbezügliche Ansprüche der Mediengruppe Dr. Haas GmbH gegen den jeweiligen Kooperationspartner gelten als an den Gewinner abgetreten.

(3) Die Mediengruppe Dr. Haas GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel einzustellen, abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern, falls unvorhersehbare, außerhalb des Einflussbereichs der Mediengruppe Dr. Haas GmbH liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Wettbewerbs behindern. Zu diesen Umständen zählen insbesondere mechanische, technische oder rechtliche Probleme, die außerhalb der Kontrolle und Einflussmöglichkeit der Mediengruppe Dr. Haas GmbH liegen.

(4) Vom Gewinner verursachte Mehraufwendungen trägt vollumfänglich der Gewinner. Hierzu gehören sämtliche Aufwendungen, die den Wert des jeweiligen Gutscheines überschreiten und von der Zweckbestimmung des jeweiligen Gutscheines nicht umfasst sind. Dies betrifft insbesondere die Anreise- und Verpflegungskosten.

§ 9 Sonstiges:

(1) Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung (sofern Sachgewinn) oder der Tausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Der Wettbewerb und die Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht.

(2) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt hiervon die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.