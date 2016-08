„Ich bin ein deutscher Patriot, aber kein Nationalist“

Jörg Meuthen (geboren am 29. Juni 1961 in Essen) ist seit 2015 einer von zwei Bundessprechern in der AfD.

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg führte der Wirtschaftswissenschaftler von Mai bis Juli 2016 die AfD-Fraktion im Parlament. Seit der Spaltung der AfD in zwei Fraktionen ist er im Landtag der Vorsitzende der Alternative für Baden-Württemberg. Ursache der Spaltung war der Streit um den Umgang mit dem Abgeordneten Wolfgang Gedeon. was