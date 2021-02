Abendlob in der Kirche Heilig Kreuz

Auerbach.Für Sonntag (28.) wird zum Abendlob in der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz in Auerbach eingeladen. Unter dem Titel „Mehr Leben als Du ahnst!“ soll mit Bild, Text und Musik (Orgel) das Alltägliche auf eine tiefere Dimension hin abklopft werden. Die meditative Betrachtung hilft, den Blick zu schärfen für das, was hinter den Dingen sichtbar werden kann an Hoffnung, an Bedeutung für einen selbst und für andere.

Dort, wo das gelingt, könne man auch die Erfahrung machen: Nur mit dem Herzen erkenne man den eigentlichen Sinn vieler Dinge. Nur mit dem Herzen könne man hinter den Dingen Gott erkennen, schreibt die Gemeinde. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Kreuz, Weserstraße 3.

Um vorherige Anmeldung im Pfarrbüro wird gebeten unter Telelfon 06251/72909 oder per E-Mail an pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de. Das Tragen einer FFP 2- oder medizinischen Maske ist verpflichtend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.02.2021