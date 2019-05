Wasserbomben zur Brandbekämpfung

Reichenbach.Ungeheuer kreativ, so Reichenbachs Jugendfeuerwehrwart Daniel Noller, seien die Kinder der vierten Klassen der Felsenmeerschule in Reichenbach beim Malwettbewerb der Reichenbacher Feuerwehr gewesen. Sie hatten Bilder zum Thema „Feuerwehr der Zukunft“ gemalt. Da tauchten Feuerwehr-Ufos, Feuerwehrpanzer, Wasserbomben, Löschroboter und jede Menge Digitalisierung in den Gemälden auf.

Qual der Wahl

Die Kinder hatten sich richtig in das Thema gekniet, so dass es dem Betreuerteam der Jugendfeuerwehr Reichenbach als Jury sehr schwerfiel, die einzelnen Platzierungen festzulegen, da sie „alle Bilder toll fanden“.

Jetzt sollen die Werke der jungen Künstler noch im Rathaus in Reichenbach ausgestellt werden. Für die ersten acht Plätze überreichte Noller Preise.

Diese gingen an Lukas Albrecht, Maten Bax, Ina Jährling, Marlene Aust, Mila Mek, Cleo Brand, Louisa Roß und Anton Stiefel.

Zur Preisverteilung hatten sich die Klassen im Hof versammelt, da Schulleiterin Simone Kurt noch weitere Auszeichnung verteilen konnte. Sie dankte bei dieser Gelegenheit auch der Reichenbacher Wehr für ihr Engagement in Sachen Jugendarbeit. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.05.2019