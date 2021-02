„Alte Adler“ ehren Bensheimerin

Bensheim.Das vergangene Jahr 2020 war auch für die Segelflieger in Bensheim voller Überraschungen: Lockdown statt Saisonstart, Maskenpflicht und Desinfektionsmittel im Cockpit, abgesagte zentrale Wettbewerbe, aber auch fantastisches Flugwetter und große Streckenflüge. Alleine an einem Juliwochenende dokumentierten die Bensheimer insgesamt über 11 000 Streckenflugkilometer.

Dieses hohe Leistungsniveau spiegelte sich auch in den nationalen Ranglisten der dezentralen Wettbewerbe wieder. Insgesamt fünf Meistertitel und vier Vizemeistertitel gingen nach Bensheim: Deutscher Vizemeister im Streckenflug (DMSt) wurde Uwe Wahlig (15-m-Klasse). Hessische Meister im DMST wurden die Segelfluggruppe (SFG) Bensheim als Verein und bestes Team, Felix Maier (Clubklasse), Jana Schmidt (Junioren, Clubklasse) und Uwe Wahlig (15-m-Klasse). Hessische Vizemeister im DMSt wurden Jana Schmidt (Clubklasse), Peter Simon (15-m-Klasse), das Team Junioren der SFG. Darüber hinaus stiegen die Bensheimer in die 2. Bundesliga auf (wir berichteten).

„Nebenbei“ flog Uwe Wahlig bei der Vor-WM der Clubklasse in Montluçon-Gueret (Frankreich) auf den zweiten Platz.

Schließlich wurde Jana Schmidt eine besondere Ehre zuteil: Sie erhielt von der Traditionsgemeinschaft „Alte Adler“ den Förderpreis als beste Nachwuchs-Streckenpilotin Deutschlands.

Bei dezentralen Wettbewerben werden die Flüge an einem beliebigen Ort durchgeführt, in einer Art Flugschreiber dokumentiert und in einem Internetportal ausgewertet.

Im Rahmen der digitalen Jahresabschlussfeier wurden Uwe Wahlig als Vereinsmeister, Jana Schmidt als beste Pilotin und Karsten Piepenburg als bester Juniorpilot geehrt. Christopher Hartmann und Christopher Hoffmann gewannen als Team den „Opa-Wolf-Pokal“ und holten den Wettbewerb mit alten Holzflugzeugen nach Bensheim.

Auch aus dem Bereich Ausbildung gab es 2020 viele erfreuliche Nachrichten: Angefangen von den Flugschülern, die zum ersten Mal alleine flogen (Segelflug: Robert Arinichev, Max Emig, Felix Letkemann, Rafael Richter; Motorsegler: Ingo Hartmann, Nils Heitland) oder ihren Ausbildungsabschnitt B (Nicholas Brase, Felix Letkemann, Daniel Ghasemzadeh Ronizi, Jannik Rummel) bis hin zum Abschnitt C (Ina Duwanoff, Mattis Kaumann, Felix Letkemann, Daniel Ghasemzadeh Ronizi, Jannik Rummel) absolvierten.

Fünf Bensheimer Piloten krönten ihre Ausbildung mit einer bestandenen Luftfahrerpüfung für Segelflug (Torsten Fahrner, Simon Hernig, Franziska Pawel, Oskar Seydell) sowie Motorsegler (André Overmeyer). Nun warten alle gespannt auf den Start in die neue Saison. red

