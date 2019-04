Ein Tritt ins Hinterteil der Bequemen

Lorsch.Solche Männer braucht das Land. Zornige Intellektuelle, die das Volk aus seiner Lethargie peitschen. Die moralisch sind, ohne zu moralisieren. Unerbittlich in ihrer Analyse, aber immer menschenfreundlich und optimistisch an den geistigen Fortschritt der Artgenossen glaubend. René Sydow ist all das.

2016 hat er den Förderpreis des Deutschen Kleinkunstpreises erhalten. Mit seinem

...