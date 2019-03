Hymer-Erfolg bei Design-Award

Doppelte Auszeichnung für Hymer beim Red Dot Award des Design Zentrum Nordrhein-Westfalen: Mit den Modellen Hymermobil B-Klasse ModernComfort I 580 und dem Eriba Touring 820 konnte das Unternehmen gleich zwei Spitzenplätze belegen.



Das Wohnmobil konnte vor allem durch seinen dynamischen Look, sein komplett neugestaltetes Innenraumkonzept sowie seinen besonders leichten und stabilen Aufbau überzeugen. Das Caravan-Flaggschiff wirkt laut der Experten durch seine Verkleidung in silbernem Glattblech beim Interieur- und Exterieurdesign besonders extravagant und futuristisch. Die Preisverleihung findet am 8. Juli 2019 in Essen statt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 26.03.2019