Das erwarten die Deutschen vom Reisemobil

Der Trend geht immer mehr zum mobilen Reisen. Das lässt sich mit Zahlen untermauern. Im ersten Halbjahr 2019 ist die Anzahl der Neuzulassungen von Reisemobilen in Deutschland laut Caravaning Industrie Verband e.V. um mehr als 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Aber wie muss ein Freizeitfahrzeug für die Deutschen sein und was genau wünschen sie sich für ihren Reisemobilurlaub? Diese Frage hat Reisemobilhersteller Carado jetzt in einer Studie in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Dynata beantwortet.



Vor allem funktional muss das Reisemobil sein, das die Befragten kaufen oder mieten würden. 88 Prozent wünschen sich eine praktische Aufteilung und 80 Prozent einen geräumigen Innenraum. Weiterhin erwarten 78 Prozent der Reisemobilisten eine hohe Qualität für ihr Fahrzeug und 65 Prozent eine umfangreiche Ausstattung.



Carado hat zudem nachgefragt, was den Menschen in der Reisemobilküche wichtig ist. An erster Stelle steht mit 86 Prozent eine praktische Ausstattung. Mit 84 Prozent folgt die einfache Reinigung der Wohnmobilküche auf dem zweiten Platz.



Eine weitere wichtige Rolle spielt der Stauraum mit 83 Prozent. Geräumigkeit im Bad wünschen sich 75 Prozent der Befragten. Aber auch hochwertige Materialien finden 58 Prozent wichtig.



Und was unternehmen die Reisemobilisten unterwegs am liebsten? Die Vorlieben teilen sich in die Bereiche "Aktiv sein", "Entspannen" und "Genießen". 81 Prozent gehen gerne wandern oder spazieren. Für die Befragten, die gerne Sightseeing unternehmen, sind mit 67 Prozent Fahrrad und E-Bike die beliebtesten Fortbewegungsmittel. Auch die Entspannung darf beim Caravaning nicht zu kurz kommen. So haben 65 Prozent der Befragten angegeben, dass sie gerne auf Tour lesen. 63 Prozent hören beim Caravaning gerne Musik. Und 36 Prozent schauen gerne Filme.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 04.09.2019