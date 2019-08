Sternengucker mit einem Auge fürs Soziale

Edgar Wunder hat sich schon als Jugendlicher sehr stark für Politik interessiert. Bei unserem Besuch in der Felix-Wankel-Straße in Neckarhausen fällt der Blick sofort auf die Schweizer Flagge am Bücherregal. „Ich bin im Geiste Schweizer“, bekennt der neue Gemeinderat der Linken in Edingen-Neckarhausen. Er schwört auf die direkte Demokratie, die bei den Eidgenossen sehr ausgeprägt ist: „Dieses

...