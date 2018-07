Anzeige

Eine Handvoll Personen begann im Jahr 2012, mit der Stadt zu diesem Vorhaben in Verhandlung zu treten. „Zunächst wollten wir unsere Wohnidee in einem der alten Gebäude auf dem Turley-Areal verwirklichen, das war jedoch nicht möglich“, erinnert sich Bergmann, Mitstreiter der ersten Stunde, an die Anfangsphase. „Letztlich konnten wir in einem Neubau unsere Vorstellungen von energieeffizientem Bauen aber viel besser umsetzen.“

Weitere Projekte werden nun folgen: Auf dem Spinelli-Areal in Käfertal-Süd entstehen mit MAvanti drei Plus-Energie-Häuser, die 110 Menschen Wohnraum bieten werden. Zwei Drittel der Wohnungen, mit Mieten von 7,50 Euro pro Quadratmeter, sollen dabei Menschen mit niedrigem Einkommen offen stehen. Anders als bei einer Genossenschaft ist in den Wohnprojekten von Umbau2 übrigens keine Einlage nötig: „Die einzige Voraussetzung ist die Bereitschaft, mitzumachen und sich aktiv einzubringen“, betont Bergmann. imp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.07.2018