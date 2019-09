Die Pyramide steht wie eine Eins

Ole, Besik und Selin strahlen. Das Klettern hat ihnen bis jetzt am besten gefallen, erzählen die Sechsjährigen begeistert. Sarina mag das Purzelbaumschlagen beim Turnen, während Leni die Fangspiele am besten gefallen. Auch ihr künftiger Mitschüler Moritz hat nach drei Tagen Erstklässler-Sportwoche in der Heddesheimer Nordbadenhalle seinen Favoriten: „Die Akrobatik heute hat mir am meisten Spaß

...