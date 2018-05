Erste Stromtankstelle der Gemeinde am Netz

Anzeige

„Es läuft! Ich spüre, wie es läuft!“, freute sich Bürgermeister Michael Kessler über die Ladesäule mitten im Heddesheimer Ortskern. Das war natürlich ein Scherz, denn zu spüren gab es bei der Eröffnung der ersten öffentlichen Elektrotankstelle im Ort nichts. „Als Edekaner heiße ich Sie herzlich willkommen zu einem so tollen innovativen Vorhaben“, sagte Betreiber Dieter Zipser auf dem Edeka-Parkplatz.

Die Umsetzung der Idee einer öffentlichen Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge war laut Bürgermeister gar nicht so einfach. Bei der Partnersuche sei es wichtig gewesen, sich für einen kompetenten Partner zu entscheiden. „Es lag also nahe, die Stadtwerke Viernheim mit ins Boot zu nehmen“, so Michael Kessler. Geschäftsführer Ralph Franke sei schnell bereit gewesen, die Gemeinde dabei zu begleiten. Mit Edeka Südwest entstand dann ein Dreiergespann.

„Die Elektrotankstelle ist ein wichtiger Teil unseres Klimakonzeptes“, erklärte Kessler. Auch Franke zeigte sich dankbar, die Ladesäule an einem so stark frequentierten Platz zu sehen: „Es ist ein deutliches Signal der Gemeinde, die Säule direkt vor der Nase zu haben – das bringt das Thema noch näher an die Bürger.“ Es werde eine Lücke gefüllt, so der Geschäftsführer der Stadtwerke. Denn die nächsten E-Tankstellen befinden sich in Dossenheim und bei der SAP-Arena in Mannheim.