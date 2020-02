Ein Euro für Artenschutz

Mit den Spenden werden auch bedrohte Roloway-Meerkatzen geschützt. © Zoo

Heidelberg.Mit einer neuen Aktion lädt der Zoo seine Besucher ab Sonntag, 1. März, dazu ein, sich aktiv für den Schutz bedrohter Tiere einzusetzen. Der sogenannte Artenschutz-Euro ist ein freiwilliger Beitrag, den Gäste direkt beim Ticketkauf an der Kasse zahlen können. „Zoobesucher können sich so bei jedem Besuch gemeinsam mit dem Zoo Heidelberg für den Schutz bedrohter Arten starkmachen“, schreibt der Tiergarten. Jeder Artenschutz-Euro fließe direkt in spezielle Artenschutzprojekte, die der Zoo teilweise bereits seit einigen Jahren unterstützt – darunter eines für die vom Aussterben bedrohten Roloway-Meerkatzen und Weißscheitel-Mangaben. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020