Wie die Landung eines Ufos

Oftersheim.Wir sind noch in Oftersheim, aber das Ortsschild mit der Aufschrift „Schwetzingen“ ist keine 100 Meter weit entfernt. Wir sind in der Beethovenstraße, aber ganz so wichtig ist das streng genommen nicht: Der Schauplatz ist „nur“ repräsentativ, nicht ortstypisch. Hier wird ein zeitgenössisches Politdrama fürs Fernsehen gedreht, sein Titel lautet „Eden“. Es geht darin um die Flüchtlingskrise. Es ist also notgedrungen ziemlich kompliziert und hat fünf Handlungsstränge (die auch Schauplätze in Griechenland und Frankreich einbinden). In Oftersheim hat man ein repräsentatives, derzeit zum Verkauf stehendes Haus gefunden, repräsentativ für eine deutsche Mittelstandsfamilie, die aus einem Lehrerehepaar plus Sohn besteht.

„Eden“ – die Geschichte Europa im Umbruch – die „Flüchtlingskrise“ ist überall spürbar. Vor diesem Hintergrund entfaltet sich das Schicksal der Protagonisten. Die Geschichte beginnt an einem Urlauberstrand in Griechenland, an dem ein Schlauchboot strandet, 50 Flüchtlinge stürzen vor den Augen der Urlauber heraus und rennen los. Eine hilfsbereite deutsche Familie nimmt einen jungen Nigerianer auf, eine französische Unternehmerin ersinnt ein neues Modell zur Verwaltung von Flüchtlingslagern.

Mannheimer Gymnasium dabei

Wir kommen zu den Dreharbeiten, als der 17 Jahre alte Sohn (gespielt vom 19 Jahre alten Bruno Alexander) eine Szene hat– und seinen Eltern eine Szene macht. Die haben nämlich einen jungen Flüchtling aufgenommen, was ihm überhaupt nicht zusagt. Die Konflikte nehmen ihren Lauf. Das Lehrerehepaar spielen Juliane Köhler und der auch als „Tatort“-Kommissar bekannte Wolfram Koch. Sie „unterrichten“ übrigens in Mannheim – wo das Moll-Gymnasium Drehort war.

In Oftersheim ist recht bald Mittagspause, diese findet in der nahen öffentlichen Grünanlage statt. Es ist fast wie bei einem Picknick, auch Jens Geiß, der Bürgermeister Oftersheims, schaut kurz vorbei. Es ist sehr ruhig, nur einen Popsong hört man halblaut aus dem Hintergrund, er kommt aus dem Verpflegungswagen für die Filmcrew.