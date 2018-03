Horden wankender Untoter besiegt

Anzeige

Mannheim.Einmal Zauberer oder Jedi-Ritter sein: Beim Gratisrollenspieltag in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 wurde das möglich. Rund 40 Besucher waren gekommen zu dieser besonderen Art Gesellschaftsspiel. Während an einem Tisch noch beratschlagt wird, wer welche Rolle spielt und wie die Charaktere sind, geht es einige Meter weiter bereits heftig zur Sache: Horden wankender Untoter wollen besiegt werden.

Eine Art Laien-Theater

Der General einer Zukunftswelt setzt seine Roboter-Truppen strategisch geschickt ein. Diese Heldentaten und noch viele mehr spielten sich in der Zentralbibliothek ab – allerdings nur in der Fantasie, unterstützt von Spielfiguren, Würfeln und Notizpapier. Gastgeber war der Rollenspielverein Kurpfalz, der sich seit Gründung 2016 regelmäßig einmal im Monat zum Jugendrollenspieltreff im Dalberghaus einlädt.

Doch was ist überhaupt ein „Rollenspiel“? „Es ist ein Erzählspiel, vielleicht vergleichbar mit Laien-Theater“, sagt Organisator Andreas Fichte aus der Gartenstadt. „Man schlüpft in eine Rolle und lebt sie aus, allerdings nicht auf der Bühne und in Verkleidung, sondern am Tisch mit Fantasie und Sprache“, erläutert Mitorganisatorin Melanie Büchner aus Friedrichsfeld.