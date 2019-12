Leider unvermeidlich

Sind die verrückt? Dem gesunden Menschenverstand widerstrebt es zunächst, dass nahezu drei Millionen Euro in ein Gebäude wie die Feuerwache Süd gesteckt werden, das abgerissen werden soll. Auf den ersten Blick ist das für den Bürger in der Tat nicht nahvollziehbar.

Auf den zweiten Blick aber schon. Feuerwachen sind 365 Tage im Jahr 24 Stunden im Dauerbetrieb. Ständig leben und arbeiten hier Menschen – um binnen Sekunden zu gefährlichen Einsätzen abrücken zu können. Da müssen Sanitäranlagen und Aufenthaltsräume wenigstens einigermaßen in Ordnung sein. Weil das derzeit auf Wache Süd nicht so ist, muss man eben Geld ausgeben – und zwar jetzt.

Langfristig macht allerdings in der Tat nur ein Abriss Sinn. Der Standort Rheinau ist einsatztaktisch ohnehin nicht optimal. Die Erfahrungen mit der Wache Nord zeigen, dass eine Sanierung bei laufendem Betrieb nicht nur für die Mannschaft völlig unzumutbare Belastungen bringt, sondern zudem gewaltige Sicherheitsrisiken birgt. Bis aber ein neuer Brandschutzbedarfsplan vorliegt, ein verändertes Wachenkonzept formuliert ist, ein Grundstück gefunden, geplant und gebaut ist, vergehen noch zehn Jahre. Daher muss man jetzt eben leider doch Geld in die marode Wache Süd stecken – so blöd es ist. Man hat eben zu lange gar nichts gemacht.

