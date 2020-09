Gesägt, gebrochen, gespannt

Wer hat nur den dämlichen Spruch von der „Krise der Malerei“ in die Welt gesetzt? Seit Jahrzehnten spukt der in den Köpfen herum, offenbar auch heute noch. Warum sonst hätte sich Port25-Leiterin Stefanie Kleinsorge (mittlerweile ist sie nach Ludwigshafen gegangen) vor Monaten genötigt gesehen, die heutige Position malender Künstler mit dieser Schau zu hinterfragen: „Crisis? What Crisis?“

...