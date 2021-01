Lessing geht online

Das Theater Heilbronn ist zwar wie auch das Nationaltheater Mannheim bis auf Weiteres geschlossen. Aber die Heilbronner nutzen jetzt das Internet als Bühne. In der Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ präsentiert das Theater als ersten Programmpunkt am Mittwoch, 27. Januar, um 12.30 Uhr eine literarische Mittagspause mit einer kostenlosen Online-Lesung. Schauspieler Stefan Eichberg liest dann Gotthold Ephraim Lessings berühmte Ringparabel aus „Nathan der Weise“, dem Plädoyer für religiöse Toleranz.

Literarische Mittagspause

Heute ist dieser Schlüsseltext aus der Zeit der Aufklärung, der die Verständigung der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam propagiert, aktueller denn je. Die Literarische Mittagspause wird in Heilbronn in einer stadtweiten Lesungsreihe von anderen Kulturinstitutionen fortgesetzt – immer am letzten Mittwoch des Monats, jeweils um 12.30 Uhr. gespi

Info: Abrufbar am 27.1., 12.30 Uhr, unter theater-heilbronn.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021