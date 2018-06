„Meeresrauschen“ der Autobahn

Anzeige

Rodgau.Brigitte und Rolf Donatius haben den neuen Wohnmobil-Stellplatz nahe der Autobahn Köln-Würzburg (A3) als Anlaufpunkt für eine Flugreise ausgeguckt. „Um vor und nach der Reise vom Airport FFM einen Ruhepunkt zu haben“, sagt Rolf Donatius aus Schleswig-Holstein. „In der Nähe gibt es sonst nichts.“ Andere nutzen den „Rodgau Point“ als Quartier für einen Arbeitseinsatz oder für ein Seminar, um Bekannte in Rhein-Main zu besuchen oder um das rund 25 Kilometer entfernte Frankfurt zu besichtigen.

Einige kleinere Städte wie Hanau oder Seligenstadt sind auch nicht weit. Und natürlich machen Urlauber auf dem Weg nach Österreich oder in die Niederlande mit ihrem Wohnmobil auf dem Stellplatz im Gewerbegebiet Halt.

Wohnmobile liegen im Trend: Fast 487 000 solcher Fahrzeuge gab es Anfang des Jahres in Deutschland im Bestand, wie das Kraftfahrt-Bundesamt berichtet. Das waren somit fast 37 000 mehr als ein Jahr zuvor und sogar gut 133 000 mehr als fünf Jahre vorher. In Hessen gibt es nach einer Übersicht mehr als 200 Standorte, an denen Wohnmobile Halt machen können, die meisten davon in ländlicheren und idyllischen Touristen-Regionen.