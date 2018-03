Werk aus Licht und Musik

Anzeige

Arbeit in Workshops

„Was die einzelnen Gruppen machen wollten, ist größtenteils in den Workshops entstanden“, erklärt die Konzeptorin Constanze Eckert die Entstehung der Lichtoper: „Das Zusammenspiel haben wir vor zwei Tagen bei der einen Generalprobe zum ersten Mal gesehen.“ Die Idee entstand zur Ausstellung „Stimme des Lichts“: „Da hat man mich gefragt, wie man Leute ins Museum locken könnte, die sonst nicht kommen. Und da das Haus von der Architektur her so schön ist, kam mir die Idee der Lichtoper“, so Eckert. Rund 70 Freiwillige aus Ludwigshafen meldeten sich und machten bei dem Projekt mit und entwickelten die einzelnen Elemente der Oper: „Jeder konnte seine vielen Talente einbringen.“

Bei den rund 130 Besuchern löst die Vorstellung irritierende Gefühle aus: „Ich fand es gut, auch wenn manches ungewohnt neu war“, sagt zum Beispiel Sibylle Butz, die ihrem Sohn bei der Aufführung zugeguckt hat. Und ihr Mann Volker fügt hinzu: „Ich bin nicht so häufig in Museen, aber das hier war ein anderer Besuch. Durch die Dunkelheit hat man die Geräusche sehr viel intensiver wahrgenommen. Toll, dass so etwas gemacht wird.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018