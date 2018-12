Ilka Sobottke wird Bloomaul

Der 50. Träger des Bloomaulordens wird eine Frau: Ilka Sobottke, die als Organisatorin der Vesperkirche bekanntgewordene Pfarrerin der Citykirche Konkordien. Das hat das aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel bestehende Verleihungskomitee heute bekanntgegeben. Die Übergabe ist am Fasnachtssonntag, 3. März im Nationaltheater in der Operette "Orpheus in der Unterwelt", die erst am 17. Februar Premiere hat,.

Der Bloomaulorden ist 1970 vom langjährigen „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling, der damals Fasnachtsprinz war, gestiftet worden. Zunächst als Orden mit Augenzwinkern gedacht, hat er in Mannheim längst den Rang einer hohen bürgerschaftlichen Auszeichnung. Regeln dafür, wer – von einem geheim tagenden Dreiergremium – mit dem Orden geadelt werden kann, gibt es nicht. Verliehen wird eine von Gerd Dehof geschaffene, pfundschwere Bronzeplastik des Blumepeter.

"Sie ist eine dynamische Frau, die sich mit viel Herzblut und Zuversicht ins Mannheimer Stadtleben einbringt, Mut zuspricht, mit anpackt und eine motivierende Mitmenschlichkeit ausstrahlt", begründet das Kmitee seine Entscheidung.

"Ich freue mich, sehr, denn es ist eine Ehre", so Pfarrerin Ilka Sobottke. "Ich bin auch ein bisschen stolz, denn ich komme aus Norddeutschland, daher ist es eine ganz besondere Ehre für mich", so die Pfarrerin. Sie wisse schon, "dass das eigentlich das Höchste ist, was man in dieser Stadt als Ehrung erreichen kann", so Sobottke in einer ersten Reaktion.

lka Sobottke ist 1966 in Bad Segeberg geboren und in Hamburg eingeschult worden, aber als Jugendliche in die Kurpfalz gezogen. Sie studierte in Heidelberg und Rom, absolvierte ihr Vikariat im Hochschwarzwald und in Neapel. Seit 1999 ist sie mitten in Mannheim Pfarrerin, Studierendenpfarrerin und CityKirchenpfarrerin. Das Leben dort im Spannungsbogen von Obdachlosen, Arbeitslosen, Menschen in Not, Studierenden, Young Urbans, Künstleren und vielen anderen Menschen bewegt sie. "Die neue Ordensträgerin bringt sich in diesem vielgestaltigen Umfeld in einem Maß ein, das breite Beachtung und Respekt gefunden hat", so das Verleihungskomitee.

Bundesweit bekannt wird sie im Frühjahr, denn Sobottke wird neue evangelische Sprecherin beim "Wort zum Sonntag" der ARD. Ihr erster Beitrag ist am 23 März 2019 in der Sendung zu sehen - dann ist sie schon offiziell Bloomaul. Die Laudatio auf sie wird bei der Verleihung Rolf Götz, der im Vorjahr ausgezeichnete Unternehmer, halten.