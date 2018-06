Junge Bands bekommen Chance

Anzeige

„Wir freuen uns, wenn wir durch die Aktion nicht nur Aufmerksamkeit für den Verein erzeugen, sondern Freude schaffen und Freude schenken. Das ist ein Geben und ein Nehmen“, so Thomas Mück (Tom/Co-Friseure), der die Aktion initiiert hat und auch mit viel Idealismus vorantreibt.

„Wer weiß, wenn uns da ein Talent über den Weg läuft, welches unbedingt der langfristigen Förderung würdig ist, dann spricht alles dafür, es durch den Verein mit kostenlosem Musikunterrichts zu bedenken“, kündigt er an. „Die Kids sollen die Bühne rocken und sich freuen dabei zu sein und etwas Bühnenreifes vorbereitet zu haben“, so Thomas Rolke, Leiter von „TonARTe“. Er ist überzeugt: „Das Erlebnis, da oben auf einer Bühne zu stehen, ist etwas Einzigartiges und wird die Kinder in ihrem weiteren Vorankommen motivieren“.

Unterstützt wird das Projekt auch von den „friends of pop“, dem Förderverein der Popakademie. pwr

