Musikprojekt vermittelt gegenseitigen Respekt

Von unterschiedlicher Herkunft

In den Stadtvierteln Neckarstadt und Vogelstang, die multikulturell geprägt sind, sind auch die Kinder in den Klassenverbänden oft von unterschiedlicher Herkunft. „Wir konnten die Popakademie als Partner fürs Projekt gewinnen“, erzählt Marysko: „Sie schickte Absolventen in die Schulen, die in Zusammenarbeit mit Musiklehrern mit den Kindern die Songs schrieben und einübten.“ Der Lions Club Mannheim finanziert das Projekt.

„Die Kinder hatten ein gemeinsames Projekt, sie sollten gemeinsam etwas schaffen“, sagt Christine Spiegel-Dumont, Schulleiterin der interkulturellen integrierten Bertha-Hirsch-Schule. Gerade gemeinsame Ziele und Interessen verbinden, wie sozialpsychologische Studien belegen. Am Ende solcher Projekte steht meistens eine positive gegenseitige Wahrnehmung. Die Musiklehrerin Michelle Dubois erzählt, dass sie beeindruckt war, wie die Jungen und Mädchen miteinander umgingen und kooperierten.

Mit Interschool sollen die Kinder Achtung und Respekt vor sich selbst und anderen lernen. „Das Projekt vermittelt den Kindern, dass es okay und ganz normal ist, Fehler zu machen oder anders zu sein, etwa eine andere Religion oder ein Handicap zu haben“, erklärt Irene Gómez, Musiklehrerin an der Bertha-Hirsch-Schule. Das Projekt Interschool mache den Grundschülern klar, „weshalb es so wichtig und gut ist, dass wir nicht alle gleich sind und verschiedene Stärken haben. Uns ist es wichtig, dass die Kinder mit dieser Einstellung zu sich selbst und anderen aufwachsen.“

Der spielerische Umgang mit Songtexten soll die Kinder auch dazu motivieren, sich aktiv mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen. „Wir haben nach Begriffen geclustert und daraus ist ein runder Song entstanden“, erzählt Schulleiterin Martina Schmidt von der Vogelstang. „Die Kinder haben viel Selbstbewusstsein gewonnen. Manche haben schlummernde Talente entdeckt, von denen sie bisher nichts wussten“, sagt Musiklehrerin Michelle Dubois.

In den Eigenkompositionen, die sich in ganz unterschiedlichen Formationen aus Keyboards, Drums, E-Gitarren und Akkordeon in monatelangen Proben einüben ließen, drücken die Kinder aus, dass Inklusion selbstverständlich für sie ist. „Mir hat gefallen, wie ihr Euch in die Sogs reingelebt habt“, sagt Udo Dahmen, Kunstdirektor der Popakademie, beim Projektabschluss.

Der Grundschüler Lucas erzählt, dass er gelernt habe, auf Mitschüler mit Handicap Rücksicht zu nehmen. Und Aylin freut sich, dass sie das Reimen und Lieder schreiben jetzt beherrscht. Für Eyla von der Bertha-Hirsch-Schule ist klar: „Wir halten zusammen und helfen einander.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018