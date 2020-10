Während der Fahrt Handy benutzt und Unfall gebaut

Mannheim.Eine Autofahrerin hat auf der Oberen Riedstraße am Samstagabend einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, benutzte die 24-Jährige dabei ihr Handy und übersah dadurch ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw auf einen davor parkenden Smart geschoben. Durch den Aufprall wurde die 24-jährige

Unfallverursacherin leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt. Ihre ebenfalls im Fahrzeug befindlichen 4- und 3-jährigen Kinder blieben unverletzt. An den drei an dem Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10 500 Euro.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 04.10.2020