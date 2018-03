Neue Abstimmung am 12. März

Die umstrittene "Hitler-Glocke" in Herxheim. © dpa

Herxheim am Berg.„Es war mein Fehler, ich habe das übersehen“, gibt der neue Bürgermeister Georg Welker auf Nachfrage unumwunden zu. Die Abstimmung des Gemeinderates von Herxheim am Berg über die Zukunft der umstrittenen „Hitler-Glocke“ muss wiederholt werden. Deshalb wird der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 12. März noch einmal abstimmen.

Grund ist ein formaler Fehler. Die Gemeindeordnung des

