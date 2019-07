Tornado beschädigt Häuser in der Pfalz

Ein Tornado hat am Freitag in Bobenheim am Berg (Landkreis Bad Dürkheim) elf Häuser zum Teil massiv beschädigt. Das teilte die Polizei Bad Dürkheim in einer Mitteilung mit. Durch herabfallende Dachziegel wurden demnach mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden, den die Windhose verursachte, liege im sechsstelligen Bereich.

„Der Schaden ist gewaltig, so etwas habe ich noch nie gesehen“, klagt Edwin Schrank, Bürgermeister der Gemeinde Dackenheim, am Freitagabend. Der Wirbelsturm habe ganze Weinberge flachgelegt und die Wipfel dicker Bäume weggefegt. Durch die Drehbewegungen des Sturms und die aufgewirbelte Erde seien die Weinstöcke wie sandgestrahlt worden.

Der Tornado hat nach Angaben von Edwin Schrank zum einen die Achse westlich von Dackenheim in Richtung Kleinkarlbach und Bobenheim (Krumbachtal) sowie die Achse zwischen westlich von Herxheim und östlich von Weisenheim am Berg getroffen.

Schrank sah den Wirbelsturm von Dackenheim aus und beschreibt ihn als "Wirbelstrahl nach oben“. Das sei wie im Fernsehen in den USA gewesen. Viele Winzer seien zwar gegen Hagelschlag versichert. Für solche Elementarschäden gebe es einen Zusatztarif, dadurch steige aber die Prämie. „Viele Betriebe haben sich sicherlich gefragt, ob man das unbedingt braucht“, sagte Schrank dem "Mannheimer Morgen".

Eine Augenzeugin aus Ludwigshafen berichtete: „Die Wolken kreisten und fielen dann trichterförmig zum Boden herab.“ Das sei um 16.53 Uhr gewesen.