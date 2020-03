Digitale Leihbücher

Auch alle 35 Bibliotheken in der Region, die den gemeinsamen Nutzerausweis Metropol-Card verwenden, sind bis auf Weiteres geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die digitalen Angebote können aber weiterhin mit einem gültigen Bibliotheksausweis oder der Metropol-Card rund um die Uhr genutzt werden. Zum Verbund gehören unter anderem die Büchereien in Dossenheim, Heddesheim, Hirschberg, Ladenburg, Mannheim und Schriesheim aus dem Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe. Solange die Schulen geschlossen sind, gewährt NE GmbH-Brockhaus den Metropol-Card-Bibliotheken kostenfreien Zugang zum Schülertraining. Es handelt sich um multimedial aufbereitete Lerninhalte und interaktive Übungen zur Prüfungsvorbereitung für Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik in den Klassenstufen 5 bis 10. pj

