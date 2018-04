Uli Masuth spricht mit spitzer Zunge über Gott und die Welt

Anzeige

Masuth stellt Fragen wie: Welche Rolle spiele ich in meinem Leben? Eine Hauptrolle, eine Nebenrolle oder vielleicht gar keine Rolle? „Wer will das schon, keine Rolle spielen?“ Da wundert es den Kabarettisten nicht, dass so viele Menschen völlig von der Rolle sind.

Masuth weiß auch nicht, was los ist in einer Zeit, in der sich die Menschen ständig selbst fotografieren und die Überhöhung des eigenen Ichs stetig zunimmt und das nicht nur im Netz. Aber er legt den Finger tief in die Wunde und fordert zum Nachdenken auf. Dabei bedient er sich nicht nur Elementen des schwarzen Humors sondern nutzt auch Wortspielereien, die oft erst beim genauen Hinhören ihre Wirkung entfalten.

Die kritischen Töne über Rassismus, Altersvorsorge, Klimakatastrophe sowie digitale Medien und all die Schwächen des Gutmenschentums, die er gekonnt bloßlegt, umspielt der charmante Künstler mit selbstkomponierter Musik.

Vor dem Ende des gut zweistündige Programms greift Masuth selbst den Ruf nach Traditionen in dieser schnelllebigen Zeit auf und würde in seiner Zugabe gerne auch „das Rad der Geschichte ein bisschen zurückdrehen“. „Schwere Kost, man muss lange nachdenken“, fasste Hänssler in seinen Dankesworte das Programm zusammen, „aber so muss politisches Kabarett sein.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.04.2018