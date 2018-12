In den Hammonds wird bald gebaut

Der Mannheimer Gemeinderat hat einstimmig den Bebauungsplan für die Konversionsfläche Hammonds der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in Mannheim-Seckenheim beschlossen. BImA und Stadt unterzeichneten darüber hinaus einen städtebaulichen Vertrag, auf dessen Grundlage ab Herbst 2019 die Erschließung des neuen Quartiers erfolgen wird. Auch diesen hat der Gemeinderat jetzt genehmigt.

Auf dem rund 92 000 Quadratmeter großen ehemaligen Kasernengelände soll ein neues Wohnquartier für etwa 1000 Einwohner entstehen. Die BImA entwickelt das Gebiet selbst und wird die Grundstücke an private Bauherren, gewerbliche Bauträger und möglicherweise an Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften vermarkten.

„Die Schaffung von Wohnraum ist ein zentrales Thema auch für Mannheim. Ich freue mich, dass das Projekt Hammonds nach einer intensiven und kooperativen Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim nun in die Realisierung geht“, erklärt BImA-Vorstandsmitglied Paul Johannes Fietz. „Damit leistet die BImA einen Beitrag zur Verbesserung der Wohnraumversorgung.“ Gleichzeitig beteiligt sich die Bundesanstalt an den Kosten für die entstehenden Kinderkrippen- und Kindergartengruppen.

„Damit wird zum ersten Mal die vom Gemeinderat am 3. Mai 2018 beschlossene Quote von 30 Prozent für preisgünstigen Wohnraum für ein Baugebiet verbindlich festgelegt“, erklärt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. So entstünden hier rund 100 preisgünstige Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern.

Die Stadt Mannheim soll nach Möglichkeit das 20 000 Quadratmeter große Baufeld 2 auf dem Gelände der Hammonds erwerben. Ziel ist es dabei, „möglichst viel preisgünstigen Wohnraum zu schaffen“, heißt es in einem mit großer Mehrheit gefassten Beschluss. Dieser geht auf die Initiative eines Aktionsbündnisses verschiedener wohnungspolitischer Initiativen zurück, die in einen Antrag von SPD, Grünen und Linken im Gemeinderat mündete. Günter Bergmann, der sich in mehreren der Initiativen engagiert, begrüßt die Entscheidung als erfreulich und spricht von einer gelungenen Aktion. red

