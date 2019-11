Lob für die gute Basis des Vereins

Bei einem feierlichen Ehrungsabend zeichnete der SV Waldhof Mannheim (SVW) die Treue langjähriger Mitglieder aus. „Trotz Hochs und Tiefs haben alle dem Verein über die Jahre die Treue gehalten“, leitete Klaus Markgraf, der Vorsitzende des Ehren- und Ältestenrats, in seine Laudatio ein. Insgesamt 36 Vereinsmitglieder wurden für Clubtreue zwischen 25 und 70 Jahren geehrt.

„Es war mir eine Ehre, die Urkunden zu unterschreiben. Ich habe mir jede einzelne Urkunde angeschaut“, hob auch Bernd Beetz, Präsident des SVW, die Bedeutung dieser Jubiläen hervor und verlieh durch seine Anwesenheit dem Abend die entsprechende Würdigung. Mit dabei waren auch die Präsidiumsmitglieder Birgit Löwer-Hirsch, Horst Seyfferle, Geschäftsführer Markus Kompp und Aufsichtsrat-Vorsitzender Christian Beetz. „Ohne eure Basis könnten wir den Aufbau nicht gestalten“, unterstrich Bernd Beetz die Bedeutung der Mitglieder im derzeitigen Aufschwung des Vereins.

Vier Mannschaften erhielten im Anschluss die Ehrung für besondere Leistungen, die alle durch Meisterschaften in ihren Ligen ihre Berechtigung fanden. Neben den beiden Herren-Teams (Meister Regionalliga und Landesliga) waren dies ferner die U15, die in der EnBW-Oberliga Meister wurde und erst im Elfmeterschießen den Aufstieg in die Regionalliga verpasste, sowie die weibliche D-Jugend-Handball-Mannschaft, die ihre Kreisstaffel ungeschlagen absolvierte.

Außerhalb der Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit erhielt Ute Schöll die Leistungsnadel in Gold. „Sie gehört dem Club der 100 bereits seit 20 Jahren an und verpasst kein Spiel“, begründete Markgraf. Horst Kilian wurde für seine jahrzehntelange Tätigkeit für die SVW-Jugend mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied ernannt. Danach ging es weiter mit 25, 40, 50 und 60 Jahren Mitgliedschaft.

Sportliche Erfolge

Für 65 Jahre Vereinstreue erhielten Norbert Winter, Horst Hornung und Egon Mayer Präsente und Urkunden. „Ihre sportlichen Erfolge sind so umfangreich, später haben sie sich zusätzlich noch für die Jugend eingesetzt“, so Markgraf. Ebenfalls 65 Jahre blau-schwarze Treue legten Herbert Müller, der zeitweise auch ein Aufsichtsrat-Mitglied des Vereins war, und Eugen Otterbacher an den Tag.

Auf stolze 70 Jahre im Verein zurückblicken können Manfred Fink, der aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen konnte, sowie Karl-Heinz Jordan. „Er trat mit drei Jahren bei und ist ein leuchtendes Beispiel für Vereinstreue“, hob Markgraf hervor.

