Billigimporte bremsen Ölmühle

Anzeige

Mannheim.Ein Schiff aus dem Raum Stuttgart hat im Mannheimer Bonadieshafen angelegt, die Fracht schimmert schwarz in der Sonne: 1000 Tonnen Rapssaat warten darauf, von einem riesigen Rohr aufgesaugt zu werden. 400 Tonnen in einer Stunde verschwinden so in einem der riesigen Silos auf dem Gelände der Mannheimer Ölmühle, die zur Bunge Deutschland GmbH gehört. In der Luft hängt ein nussiger Raps-Geruch. Ein bis zwei solcher Schiffe kommen täglich an, der meiste Raps stammt aus Bayern und Ost-Frankreich. 3700 Tonnen Saat verarbeitet das Unternehmen täglich, im Schnitt werden 40 Prozent zu Öl weiterverarbeitet – darunter Biodiesel –, 60 Prozent wandern als Rapsschrot in die Tierfütterung.

Fabrik der Bunge-Gruppe Die Mannheimer Ölmühle im Bonadieshafen entstand 1887 als Zusammenschluss von neun kleinen Ölmühlen aus Süddeutschland zum „Verein Deutscher Ölfabriken“. Von 1920 bis 1990 gehörte die Ölmühle zu Unilever, danach zum Cereol-Konzern und seit 2003 zur Bunge-Gruppe des amerikanischen Agrarkonzerns Bunge Limited. Die Bunge-Gruppe ist nach eigenen Angaben eines der größten Handels- und Verarbeitungsunternehmen von Öl- und Getreidesaaten. In Deutschland und Österreich hat Bunge sechs Standorte, darunter Mannheim. In der Mannheimer Ölmühle arbeiten knapp 210 Mitarbeiter, weltweit beschäftigt die Bunge-Gruppe nach eigenen Angaben 35 000 Arbeiter in 40 Ländern. Pro Jahr verarbeitet das Unternehmen in Mannheim etwa 1,2 Millionen Tonnen Raps. Etwa 40 Prozent der Rapssaat werden in Öl umgewandelt (Speiseöl und Biodiesel), die restlichen 60 Prozent werden zu Schrot für Tiernahrung verarbeitet. gbr

Auch Marl und Mainz betroffen

In der Regel werden in der Mannheimer Ölmühle knapp 120 000 Tonnen Biodiesel pro Jahr hergestellt, der dann konventionellem Diesel beigemischt wird. Seit 16. April steht die Biodiesel-Anlage jedoch still. Der Grund: Es wird immer mehr Biodiesel aus Argentinien und Indonesien importiert, der den deutschen Markt überschwemmt.

„Wir sehen die Importe seit dem zweiten Halbjahr 2017, zu dem Zeitpunkt sind die Schiffe aus Argentinien hergekommen, aus Indonesien etwas später“, sagt Elmar Baumann, Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Biokraftstoffindustrie. Er erwartet, dass im Jahr 2018 noch zwischen drei und fünf Millionen Tonnen Biodiesel aus Indonesien und Argentinien nach Deutschland importiert werden. Die europäische Produktion des Kraftstoffes liegt nach Angaben des Verbandes bei etwa zwölf Millionen Tonnen, zwischen einem Viertel und knapp der Hälfte der europäischen Produktion würde somit durch die Einfuhren ersetzt werden. Ein Umstand, der neben der Stilllegung der Biodiesel-Produktion in Mannheim auch bei den Biodieselanlagen im Chemiepark Marl in Nordrhein-Westfalen und bei der Archer Daniels Midland Company (ADM) in Mainz zu Produktionsverkürzungen oder Stopps geführt hat. Nach Angaben des Verbandes der Deutschen Biokraftstoffindustrie seien „ruinöse Handelspraktiken“ von Argentinien und Indonesien schuld an den Dumpingimporten: Die Sojapreise innerhalb Argentiniens würden auf einem künstlich niedrigen Niveau gehalten, ebenso die Palmöl-Preise in Indonesien. Dadurch können beide Länder ihren Biodiesel in Deutschland günstiger verkaufen als der hier produzierte Kraftstoff aus Raps.