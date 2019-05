Indien schätzt den Standort Deutschland

Mannheim.Recht bald soll klar sein, ob sich der indische Technologiekonzern Tech Mahindra in Mannheim niederlässt. Spitzenmanager Sharat Kumar, der das Europa-Geschäft verantwortet, hat sich am Dienstag Büroflächen angesehen und sich mit der Stadt ausgetauscht. Möglicher Standort ist ein ehemaliges Militärgebäude direkt an der Bundesstraße 38. Die Stimmung sei sehr positiv gewesen, wie zu hören ist.

