Kliniken müssen doppelt melden

Die Krankenhausgesellschaft im Land kritisiert, dass die Krankenhäuser wegen des Coronavirus freie Intensivbetten an zwei Systeme melden sollen. „Leider müssen die baden-württembergischen Krankenhäuser aktuell zwei unterschiedliche Meldesysteme befüllen. Einerseits das Resource Board des Landes und andererseits das Intensivmeldeportal von Divi, in dem die Kapazitäten bundesweit erfasst werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag dieser Zeitung.

Der dringende Wunsch der Krankenhäuser sei, dass zwischen beiden Systemen „eine Schnittstelle geschaffen wird, so dass die Krankenhäuser ihre Kapazitäten nur einmal eingeben müssen“. Laut einem Plan von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen Kliniken künftig freie Intensivbetten täglich an ein zentrales, bundesweites Register melden. Parallel hat das Innenministerium in Baden-Württemberg ein sogenanntes Resource Board freigeschaltet, in dem die Krankenhäuser in Baden-Württemberg ihre Intensiv- und Beatmungskapazitäten melden sollen. mis

