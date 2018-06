Das dunkle Labyrinth

Anzeige

Kampf mit Farbkügelchen

Eine Treppe führt nach oben; die Stimmen hallen in den Gängen. Ein Mauerdurchbruch, dahinter ein Raum, in dem ein dickes Stahlrohr liegt. „Eine Gasleitung der MVV“, erläutert Rapp. „Die geht unter der Brücke durch.“ Wieder etliche kleine Räume, deren frühere Funktion niemand mehr kennt. Bunte Flecken an den Wänden: Spuren von Paintball-Spielern, die sich mit ihren „Waffen“, die mit Farbe gefüllte Kügelchen verschießen, im Dunkeln Kämpfe geliefert haben.

Über eine in die Wand einbetonierte Leiter geht es senkrecht etwa sieben Meter nach oben. Ein beklemmendes Gefühl: Es ist eng, der Rucksack schrabbt am Beton entlang. Da gilt es, ruhig zu bleiben und die Bewegungen von Armen und Beinen zu koordinieren. Dann wird es blendend hell, der Blick fällt auf den Rhein. Eine Befreiung nach der langen Wanderung im Dunkeln. Aber hier, wenige Meter unterhalb der Fahrbahn, ist es richtig laut. „Dammdamm, dammdamm“ dröhnt es, wenn ein Fahrzeug den Übergang zwischen Brücke und Widerlager passiert.

Auffallend sind hier runde Abplatzungen im Beton. Beschuss-Spuren oder die üblichen Schäden durch korrodierte Armierungseisen? Doch von Rost ist da nichts auszumachen. Was ebenfalls für Einschläge kleinerer Geschosse spricht: Südlich der Brücke überquerten amerikanische Truppen am 25. März 1945 den Rhein. Ob es Kämpfe um das Bauwerk gab, ist nicht bekannt.

Zurück ins Dunkel. Im Schein der Taschenlampen taucht das Wandgemälde einer halbnackten Frau auf. Auch Hakenkreuze haben ungebetene Besucher auf die Wände gesprüht. Laut hallen die Stimmen in dem engen Gang. Mumifizierte Höhlenspinnen hängen in ihren Netzen.

Eine Etage höher. Da ruft Günther Wagner: „Eine Gasschutztür! Die ist original, die gab es auch am Westwall. Und dahinter müssen militärische Räume liegen!“ Tatsächlich, etwa 15 Räume sind es, und neben den einst gasdichten Türen gibt es weitere Indizien für einen militärischen Zweckbau. Die Eisenträger in den Decken, mit Stahlblech in den Zwischenräumen, finden sich auch in den Bunkern des Westwalls, Hitlers zwischen 1936 und 1940 errichteter Verteidigungslinie. An den in die Wände eingelassenen Paneelenträgern sollten Holzverkleidungen angebracht werden. „Damit es die Soldaten etwas wohnlicher hatten“, meint Wagner.

Denn der Experte sieht hier Bereitschaftsräume für Mannschaften, die die Brücke bewachen sollten. Auch die aus der Wand ragenden Rohre für Lüftungsanlagen findet man in Bunkern. Selbst Löcher für Holzdübel, um die schweren Gasschutz-Lüfter befestigen zu können, fehlen nicht. Auf dem Boden liegt eine tote Taube, nicht die einzige. Das löbliche Vorhaben, in der Brücke Quartiere für Fledermäuse zu schaffen, scheiterte: Die Tiere fanden nicht mehr ins Freie.

Rätselhafte Räume

Rätsel geben die beiden kleinen Räume an den Enden des Gangs auf, die mit über 500 Kilogramm schweren, zweigeteilten Panzertüren verschlossen wurden. Günther Wagner vermutet, dass hier Munition deponiert werden sollte. Oder Sprengstoff, um beim Heranrücken des Feindes die Brücke zu zerstören: „Der muss oben gelagert werden, um schnell erreichbar zu sein. Und die Panzertüren sollten verhindern, dass bei einer ungewollten Explosion der Druck nach innen in den Flur geht.“

Nach ausführlicher Besichtigung zieht Wagner Bilanz: „Ein gewaltiges Bauwerk mit 15 Mannschafts- und zwei Munitionsräumen.“ Die anderen Brücken-Anlagen, die er kennt, sind wesentlich kleiner. Soldaten in Kompaniestärke wären hier vermutlich untergekommen, rund 120 Mann. „Aber die Räume wurden nie bezogen“, so Wagner. „Es fehlen beispielsweise Halterungen für die Betten und sonstige für Mannschaftsunterkünfte typische Einrichtungen.“ Sollten die Sprengladungen zur Zerstörung der Brücke im Ernstfall in den beiden Munitionslagern gezündet werden? Wagner erinnert an die engen Gänge mit den schmalen Nischen im oberen Bereich des Labyrinths. Sie könnten als Sprenggänge gedient haben.

Doch gab es auch Kampfräume, um die Brücke verteidigen zu können? Zur Klärung dieser Frage geht es jetzt über den Rhein, zum Widerlager auf der pfälzischen Seite. Dafür kommt ein kurioses Verkehrsmittel zum Einsatz: ein Brückenwagen. Dabei handelt es sich um eine zweigeschossige Plattform, die auf Schienen unterhalb der Fahrbahn über den Rhein gleitet. Von der Arbeitsbühne oben wird die Brücke auf Rost oder statische Schäden untersucht. Routiniert wirft Karlheinz Rapp den Motor an, löst die Bremsen. Im Schritttempo gleitet der Brückenwagen über den Rhein. „Man fährt ganz langsam, um Schäden entdecken zu können“, erläutert der Mann von der Autobahnmeisterei. Unten schwimmen Schiffe vorbei. Drüben angelangt, geht es erneut ins Dunkel.

Gänge, Räume, wieder ein Blick auf den Rhein. Graffiti. Auf einer Eisentreppe etwa sieben Meter senkrecht runter. Flure, Räume, Treppen. Ein toter Vogel. Ein langer Treppengang führt in die Tiefe, dann Endstation: Im Quergang unten steht das Grundwasser. „Das war alles“, meint Karlheinz Rapp. Ratlosigkeit. Keine Kampfräume, keine Spuren einer militärischen Nutzung.

Günther Wagner gibt zu bedenken, dass die Brücke im Dezember 1940 während des Baus eingestürzt ist und erst nach dem Krieg vollendet wurde. „Ob weitere Verteidigungsanlagen vorgesehen waren, lässt sich aus dem Bestehenden nicht ableiten“, fügt er an. „Man weiß nicht, ob die Widerlager höher werden oder ob Türme mit Kampfräumen darauf gesetzt werden sollten.“ Er hält das für möglich, denn um eine Brücke zu sprengen, braucht man weder 120 Mann noch solche Räume. „Das Sprengkommando kommt angefahren, lädt die Sprengkammern, zerstört die Brücke und ist wieder weg“, nennt Wagner eine wesentlich einfachere Alternative.

Pforte zur Freiheit

Zurück zum Brückenwagen, Rückfahrt über den Rhein. Dann durch die schon etwas vertrauten Gänge bis zur Pforte, die in die Freiheit führt, ins Sonnenlicht und in die Hitze. Karlheinz Rapp schließt die Tür, und das Labyrinth versinkt wieder in völlige Dunkelheit.

Seit dem Gang durch die Unterwelt ist mittlerweile einige Zeit vergangen. Eins hat sich seither geändert: Bei jeder Fahrt über die Brücke schweifen die Gedanken ab zu den dunklen Labyrinthen unter der Fahrbahn.

