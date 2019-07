Dem Regen getrotzt

Den Besuchern schmeckt es beim Grillfest des Quartetts. © fh

Hofheim.Der Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz hat an der Grillhütte sein traditonelles Grillfest gefeiert. Am frühen Abend trafen die ersten Gäste ein. Aufgrund der angekündigten Schauer waren die Besucher nicht so zahlreich erschienen, wie die Quartettler das von früheren Grillfesten gewohnt waren. Bei gekühlten Getränken und frisch gegrillten Steaks und Bratwürsten stillten die Gäste, die durchweg Mitglieder, Freunde und Gönner des Sängerquartetts waren, ihren Hunger. Vorsitzender Gerd Bauer begrüßte die Besucher.

Dann setzte auch schon der mehrfach angekündigte Schauer mit starkem Platzregen ein. Doch alle Gäste hatten unter dem schützenden Dach Platz gefunden. Dirigent Manfred Boxheimer leitete zu ersten Liedvorträgen über. Im Verlauf des Abends griff der Dirigent noch zweimal zum Taktstock. Beim dritten und letzten Liederblock verteilte der Dirigent Taschenlampen.

„Ein rundum gelungenes Fest“ freute sich Pressewart Karl Hilsheimer darüber, dass alle Gäste ausgeharrt und den Wetterkapriolen getrotzt hatten. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019