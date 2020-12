Fensterkonzert sorgt für Freude

Lampertheim.Am dritten Adventssamstag präsentierte der Chor Ephata den Bewohnern und Angestellten des Alten- und Pflegeheims Mariä Verkündigung einen kleinen musikalischen Weihnachtsgruß.

Das Adventssingen im Alten- und Pflegeheim ist inzwischen eine von beiden Seiten liebgewonnene Tradition. Daher freute sich Chorleiterin Maria Karb sehr über die diesjährige Einladung zur Fortsetzung dieser Tradition. Leider war schnell klar, dass ein Auftritt nicht in gewohnter Weise, nämlich im Inneren des Heims und umrahmt vom gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen, stattfinden konnte. Dennoch wollte man den Bewohnern eine Freude bereiten, gerade in dieser durch die Kontaktbeschränkungen für viele sehr einsamen Zeit. Maria Karb und das Vorstandsteam investierten viel Mühe, um erstmals ein Adventssingen im Freien vor dem Heim zu organisieren.

In Abstimmung mit Silvia Haußer von der Sozialen Betreuung des Altenheims erarbeiteten sie ein individuelles Hygienekonzept. Vor dem Haupteingang der Kirche Mariä Verkündigung konnten sich so einige wenige Sänger in Richtung Altenheim aufstellen. Die gemeinsamen Chorproben hatten im Vorfeld ausschließlich online stattgefunden.

Im Schutze des Portaldaches, warm angezogen und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, ließ der Chor Ephata Weihnachtslieder verschiedener Stilrichtungen erklingen. In wechselnden Kleingruppen, und ausgestattet mit Mikrofonen, sollte der Gesang die Bewohner des Altenheims über die Distanz durch geöffnete Fenster erheitern. Durch diese konnten die Sänger immer wieder freudige Blicke von Bewohnern sowie von den Angestellten erhaschen.

Unterstützt wurde der Chor von Andrew Connor am Piano und Markus Niebler an der Percussion. Peter Sturm und Gregor Wörner sorgten an der Technik für den richtigen Klang.

Im Anschluss an das kleine Konzert bedankte sich eine Mitarbeiterin der Heimleitung im Namen der Bewohner des Alten- und Pflegeheims für den ungewöhnlichen Auftritt im Freien. red

© Südhessen Morgen, Montag, 21.12.2020