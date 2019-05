Junge Stimmen begeistern

Lampertheim.Zum zweiten Mal in diesem Jahr trafen sich die jungen Teilnehmer des Kinderchorprojekts des Gospelchors Ephata und der Gemeinde Mariä Verkündigung. Die rund 40 Musikbegeisterten im Alter von drei bis 17 Jahren stürmten wieder erwartungsvoll das Jugendheim und freuten sich auf das Singen und den Auftritt in der Kirche am nächsten Tag.

Nach einem Begrüßungsspiel wurden die jungen Stimmen unter der Leitung von Maria Karb herausgefordert. In den Gesangspausen wurden Geschenke für Muttertag gebastelt. Die Kinder gestalteten Muttertags-Bäume, die liebevoll mit Herzen und Sprüchen dekoriert wurden. Anschließend gab es Hot Dogs für alle hungrigen Kinder und das ganze Team.

„Einer trage des anderen Last“

Der Familiengottesdienst am nächsten Morgen wurde gekonnt vom Familiengottesdienstkreis gestaltet. Das Motto: „Einer trage des anderen Last“.

Der Kinderprojektchor beglückwünschte gleich zu Beginn alle Mütter mehrstimmig mit dem Stück „Der Segen Gottes möge Dich umarmen“. Natürlich wurden die Mütter mit ihrem liebevollen und sehr vielseitigen Wirken rund ums Jahr in allen Elementen des Gottesdienstes weiter thematisiert und gewürdigt. Doch es wurde in der Katechese auch klar verdeutlicht, dass wir erst dann in Gottes Sinne handeln, wenn wir die Lasten in den Familien verteilen, uns gegenseitig unterstützen und miteinander reden, damit wir mit offenen Augen auch andere Menschen sehen, die unsere Unterstützung benötigen.

Immer wieder begeisterten die Kinder mit ihrem Gesang, mal als Gesamtchor, mal in kleineren Gruppen, als Solostimme bei den Fürbitten oder bei „Frei wie der Wind“ während der Kommunion. Bei dem Stück „Gottes Mantel“, solistisch gesungen von Peter Sturm, bildeten die Kinder einen wunderbaren Überchor, aber auch die klassischen Erkennungslieder wie das „Halleluja mit Händen und Füßen“ oder das „Gloria, Ehre sei Gott“ bereicherten den Familiengottesdienst.

Musikalisch begleitet wurden die Stücke von Julia Metzner (Querflöte), Markus Niebler (Schlagzeug), Markus Herrmann (Gitarre) sowie Maria Karb und Regina Fuxa (Klavier). Ein besonderer Dank ging am Ende an Maria Karb und alle Helfer für ihre hervorragende Unterstützung.

Das nächste Kinderchorprojekt findet am 10. und 11. August statt. Interessierte Kinder und Jugendliche sind willkommen. red

