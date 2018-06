Anzeige

Lampertheim.Ein lehrreicher Tag wurde der 8. Benefiz-Lehrgang in Neustadt zugunsten des Kinderschutzbundes, der durch den Tonfa- und Bo-Verband durchgeführt wurde. Insgesamt 14 Teilnehmer erlebten dank des Einsatzes der verschiedenen Referenten einen interessanten Lehrgang.

Sifu Michael Keller von der verbandsfreien Wing-Tsun-Schule aus Lampertheim wurde als einziger externer Referent eingeladen. Er übernahm den ersten Teil des Lehrgangs und gab eine Einführung in Wing Tsun (WT), eine südchinesische Kampfkunst, welche vor allem durch Bruce Lee und die „Ip Man“-Filme bekannt wurde. Keller erklärte leicht nachvollziehbar die Kampfsystematik und die Kampfprinzipien seiner praxisnahen Kampfkunst, und ließ die Teilnehmer die gezeigten Übungen und realistischen Anwendungen durch Trainieren verinnerlichen. Seit seiner Kindheit beschäftigt sich Keller mit unterschiedlichen Kampfkünsten und Selbstverteidigung. Er unterrichtet Kinder, Jugendliche und Erwachsene seit vielen Jahren in Wing Tsun in seiner Kampfkunstschule in Lampertheim, und wird gerne als externer Referent zu Lehrgängen eingeladen.

Boden- und Nahkampf

Den Mittelteil des Lehrgangs übernahm Soke Ute Kullmer, Frauenreferentin und Expertin in der Frauen-Selbstverteidigung. Sie zeigte die Verteidigung am Boden und Bodenkampf. Den Schlussteil übernahm Hans Dumencic mit Kubotan-Jutsu. Der Kubotan ist eine Nahkampfwaffe, der als Schlag- und Druckverstärker genutzt wird. Hans Dumencic erklärte die Grundlagen und die Anwendungsmöglichkeiten des Kubotan in Theorie und Praxis.