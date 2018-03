Anzeige

Lampertheim.Die dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen der Jahnhalle des TV Lampertheim (TVL) beginnen am 26. April mit der Erneuerung der Beleuchtung. In den Osterferien wird die jetzt 37 Jahre alte Röhrenbeleuchtung durch eine moderne LED-Beleuchtung ausgetauscht. Insgesamt belaufen sich die Sanierungskosten auf rund 35 000 Euro, die teilweise durch Fördergelder der Stadt Lampertheim sowie anderer Institutionen unterstützt werden.

Der TVL erhofft sich – neben besserer Lichtqualität in der Halle – zukünftig entsprechende Einsparungen im Energiebereich. Nachdem schon Teile der Heizungsanlage energieeffizient umgerüstet wurden, setzt der TVL mit dieser Maßnahme konsequent den Weg zur Einsparung von Energiekosten fort. Weitere erforderliche Sanierungsmaßnahmen werden in den nächsten Monaten und Jahren folgen. Insbesondere an der Jahreshauptversammlung am 16. Mai wird der TVL im Rahmen einer offenen Gesprächsrunde mit Umtrunk den Mitgliedern weitere Projekte vorstellen, die der Vorstand zeitnah durchführen möchte.

„Shadowing“ im Vereinsleben

Neuigkeiten gibt es auch im Vereinsleben: Mit der neuen Aktion „Shadowing“ möchte es der TVL seinen Mitgliedern ermöglichen, aktiv an den Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands und des Gesamtvorstands teilzunehmen. Was schon seit einiger Zeit in der Industrie durchgeführt wird, soll auf das Vereinsleben angewandt werden. Es geht darum, den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, an den Vorstandssitzungen teilzunehmen, die Vorstandsarbeit mitzuerleben, Meinungen zu äußern und sich selbst einbringen zu können. Der Vorstand verspricht sich von dieser Einbindung der Mitglieder neue Impulse und hofft, dass reges Interesse besteht, das Angebot zu nutzen.