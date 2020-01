Zahl der Sänger bleibt stabil

Hofheim.In der „Krone“ fanden sich die Mitglieder des Männergesangvereins Sängerquartett-Liederkranz zur Jahreshauptversammlung ein. In dem unter der Leitung von Dirigent Manfred Boxheimer stehenden Chor verstarben im vergangenen Jahr mit Herbert Held, Irmgard Hochlenert, Werner Hildenbrand, Else Staaats und Peter Ohl fünf treue Mitglieder, denen die Anwesenden gedachten. In seinem Jahresrückblick sprach Vorsitzender Gerd Bauer von einem „fast ruhigen Jahr“. Neben den wöchentlich in der „Krone“ abgehaltenen Singstunden an den Montagen war der Chor 15 Mal unterwegs.

Durch die Eintritte der neuen Sänger Dietmar Kühn und Holger Hass sowie von Christel Hildenbrand und Lieselore Rach blieb der Mitgliederstand von 71 nahezu stabil. Bauer appellierte an die Anwesenden, das Werben um neue Sänger mit aller Kraft fortzusetzen. Um neue Kräfte für das Singen im „Quartett“ zu begeistern, sei die persönliche Ansprache wichtig. Mit 27 aktiven Sängern ist der Chor noch gut besetzt. Für das neue Jahr wünscht sich der Vorsitzende vor allem mehr Außenwirkung. „Wir wollen und müssen uns in der Öffentlichkeit präsentieren“, so Bauers Ansage.

Liederabend mit anderen Chören

Diskutiert wurden die Vorschläge eines Liederabends mit befreundeten Chören oder ein Adventssingen, für das Kurt Kersten bereits ein Konzept erarbeitet hat. In einer Sondersitzung des Vorstands mit dem Dirigenten soll eine Entscheidung getroffen werden, wobei Manfred Boxheimer bereits in der Versammlung empfahl, sich von einer mit Terminen überhäuften Adventszeit zu lösen und in den November vorzurücken.

Auch im Bereich der Geselligkeit will Gerd Bauer weitere Akzente setzen. So sollen neben dem Grillfest am 10. Juli, dem Jahresausflug im August, dem Familientag am 23. Oktober und der traditionellen Weihnachtsfeier am 12. Dezember weitere Vorschläge aus der Versammlung aufgenommen werden.

Beispielsweise sollen eine Weinprobe, eine Fahrradtour sowie ein gemeinsames Wellfleischessen das Jahresprogramm ergänzen. Damit sich der Verein finanziell halten kann, sammelt man weiterhin Altpapier; in diesem Jahr an den Samstagen 28. März, 23. Mai, 25. Juli, 26. September und 28. November.

Rechner Josef Hebling gab einen Einblick in die Kassengeschäfte des Chores. Vorstandsneuwahlen standen nicht an. Nach der Versammlung stießen die Sängerfrauen hinzu und ließen den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen. fh

