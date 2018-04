Angebote auch für Eltern

Anzeige

„Eine Kindertagesstätte ist der ideale Ort für eine Kontaktstelle, weil hier viele Menschen aufeinander treffen. Es gibt bereits viele Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, dieses Netzwerk soll aber noch ausgeweitet werden“, sucht Sebert weitere Kooperationspartner.

Kurse und Ausflüge geplant

Dabei geht es neben der Bildung, der Betreuung und Erziehung von Kindern um das Einbinden familienrelevanter Themen, um Beratungen und gemeinsame Aktivitäten. Dazu zählen Kochkurse ebenso wie Bastelstunden, Ballett, Yoga 50 plus, Nordic Walking für Senioren, Sprachkurse, das Elterncafé und der morgendliche Treff bei einer Tasse Kaffee.

Familien sollen sich treffen und kennenlernen, gemeinsam etwas unternehmen und die nähere Umgebung Viernheims erkunden. Dabei erhalten sie auch Anregungen für das eigene Freizeitverhalten. Geplant sind deshalb Ausflüge in den Mannheimer Luisenpark, den Wormser Zoo, ein Lama-Trecking in Wald-Michelbach, ein Vater-Kind-Wochenende in Ober-Scharbach sowie ein Besuch beim Drachenbootrennen in Ladenburg. JR

