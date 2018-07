Hofmann plant Titel

Anzeige

Waghäusel/Nürnberg.Andreas Hofmann, Weltklasse-Speerwerfer aus Kirrlach, plant am Wochenende bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Nürnberg seinen ersten nationalen Titelgewinn. In Expertenkreisen gilt der 26-jährige Modellathlet als Favorit, zumal Vorjahressieger Johannes Vetter wegen einer Verletzung voraussichtlich nicht starten kann. Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt am Samstag, 21.Juli, ab 16 Uhr in einer Live-Schaltung die Wettkämpfe.

Die Speerwerfer sind voraussichtlich ab 17.25 Uhr am Start. Andreas Hofmann und Thomas Röhler sind bereits für die Speerwurf-Wettbewerbe bei den Europameisterschaften vom 6. bis 12. August in Berlin nominiert. Beim Diamont-League-Meeting am vergangenen Freitag im marokkanischen Rabat belegte Andreas Hofmann mit 88,58 Metern den zweiten Platz. Damit übernimmt der Waghäuseler Sportstudent die Favoritenrolle bei den deutschen Meisterschaften und er-klärt selbstbewusst: „Ich möchte am Samstag in Nürnberg erstmals den nationalen Titel gewinnen“. klu