Spielwitz und enorme stilistische Bandbreite

Anzeige

Eine liebevolle Reminiszenz an die Epoche des großen Bach stellt auch die „Kaffeestunde bei Anna Magdalena“ dar, ein „Intermezzo“ – man könnte es auch einen „musikalischen Spaß“ nennen – des vor einigen Jahren verstorbenen Kirchenmusikkomponisten Bernhard Krol (1920-2013), der dieses Stück eigens für „opus 4“ geschrieben hatte.

Vier Instrumentalisten im angeregtem Gespräch – genauer handelt es sich neben Jörg Richter um Dirk Lehmann, Alexander Wunder (beide Tenorposaune) und Hans-Martin Schlegel (Bassposaune) – und dazu mit einem guten Schuss Swing-Feeling im barocken Gewand.

Dass die Leute von „opus 4“ auch im Jazz zu Hause sind, war schon hier zu spüren und sollte gleich darauf eindrucksvoll bestätigt werden. Nicht weniger aber in der Romantik, wie sie zuvor am Beispiel von zwei Stücken von Anton Bruckner, seinem bekannten „Ave Maria“ und der Antiphon „Ecce sacerdos“ unter Beweis stellten, mit einer je nach Bedarf gleichermaßen zarten und innigen wie feierlich-erhabenen Vortragskunst.

Last but not least dann Gershwin: Sein „Porträt“, ein wunderschönes Melodien-Medley aus „Rhapsody in blue“ und „Porgy & Bess“ bestach durch hinreißende Beweglichkeit, rhythmisches Feuer, Klangsinnlichkeit und lyrische Einfühlsamkeit.

Freilich fand dieses Konzert im Münster St. Johannes statt, und so musste auch die (seit langem sanierungsbedürftige Orgel) bei diesem Konzert einmal in Erscheinung treten bzw. zu Gehör kommen. Sie tat unter den Händen von Organist Michael Müller wacker ihren Dienst, als Begleitinstrument und einmal auch solistisch in Bachs „Fantasia“ über „Komm heil’ger Geist“, besonders aber als durchaus wirkungsvolle Untermalung des Posaunenchors auf der Empore.

Doch sie erklang auch schon zu Beginn im „Feierlichen Einzug“ von Richard Strauss. Dessen würdig-pompöse Blechbläser-Klangpracht erinnerte zuweilen an Wagners „Lohengrin“. Schließlich war sie zum Abschied der Vorstellung (dieses Mal wieder im Verein mit Barockposaunen) in zwei für Posaunenquartett gesetzten Stücken von Giovanni Gabrieli (1557-1612) und Biagio Marini (1594-1663) zu hören, wobei die edel-festliche Qualität des „alten“ Posaunenklangs sich nochmals herrlich offenbarte.

Für den langen, sehr herzlichen Beifall im Münster St. Johannes bedankten sich das Quartett „opus 4“ noch mit einem launigen Ragtime.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.05.2018