Rohstoffe alter Handys Gold wert

Ketsch/Brühl.Die Kolpingsfamilie Ketsch unterstützt die große Handy-Sammelaktion des Kolpingwerkes Deutschland und „missio“ aktiv. Gestartet zum Weltflüchtlingstag im Juni 2018 mit großem Erfolg lässt sich auch weiterhin mit den gesammelten Handys und vor allem deren Recycling viel Gutes tun.

Handys enthalten wertvolle Rohstoffe – „ausrangierte“ Modelle sollen deshalb keinesfalls in der Schublade landen, sondern der Wiederverwertung zugutekommen. Die gesammelten Althandys gehen an eine von jungen Unternehmern gegründete Firma in Köln. Sorgfältig werden zur Reparatur geeignete Handys aussortiert und wieder aufbereitet Aus irreparablen Handys holt ein geprüftes Recyclingunternehmen die wertvollen Rohstoffe heraus.

Eigens Boxen aufgestellt

Die Kolpingsfamilie hat entsprechend gekennzeichnete Kartonboxen aufgestellt – diese sind in Ketsch im Rathaus, in der Gemeindebücherei und im katholischen Pfarrbüro in der Schwetzinger Straße sowie im katholischen Pfarrbüro Brühl in der Kirchenstraße zu finden. Im vergangenen Jahr wurden gut 200 gesammelte Handys persönlich zur Wiederverwertung überbracht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020