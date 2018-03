Anzeige

Oftersheim.Während sich Kinder auf die Eiersuche und Erwachsene auf die Familienfeier freuen, gibt es für die junge und die heranwachsende Generation Neues mit den Ohren zu entdecken, wenn es im Jugendzentrum „Auf zum Osterrock“ heißt. Am vergangenen Freitag war es wieder einmal so weit und das Team um Hausleiter Sebastian Längerer verwandelte zusammen mit drei Bands aus Walldorf das „Juz“ in der Mannheimer Straße in einen Musikschuppen erster Güte.

Als Opener heizten die Jungs von „Burnout“ gewaltig ein: Die drei Rocker um Lead-Gitarrist und Sänger „Padde“ Patrick Prokop hatten Coversongs und einige eigene Titel auf dem Kasten – mit einem Bass, mit dem Joe direkt in die Magengrube fährt, einer Gitarre, die unverdrossen antreibt und Drums, die sich unter den Sticks von Benny aufs Einpeitschen verstehen. Der Sound der 2011 in Walldorf gegründeten Band lebt ganz aus harten, satten Klängen, auf denen „Padde“ voluminös und mitreißend aufsetzt.

Erstes Album veröffentlicht

Als Vorgruppe des Top-Acts kamen dann die „Flashcakes“ – eine 2013 als Schülerband am Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch gegründete Formation um Sänger Lars Wilke, deren Punkrock-Pop-Mischung die meist jungen Zuhörer sichtlich begeisterte. Ihr erstes Album „Kuchengeschmack“ hatten Lars, Joel, Janis, Niklas und Florian erst vor wenigen Tagen veröffentlicht und damit genau wie mit ihrem erstaunlich ausgewogenen Sound in Oftersheim, der auf den beiden Gitarren und der unausweichlich fesselnden Stimme Wilkes ein Tonfeuerwerk entfacht, Fans wie zufällige Zuhörer begeistert.