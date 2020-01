Umfangreiche Infoquellen

Oftersheim.Zwei der wichtigsten und seriösesten Online-Informationsquellen werden ab Januar 2020 von allen Metropol-Card-Bibliotheken, zu denen ja auch die Oftersheimer Gemeindebücherei gehört, angeboten. Es handelt sich um die „Munzinger Datenbanken Personen und Länder“ sowie die „Brockhaus Enzyklopädie“ und das „Brockhaus Jugendlexikon“. Das teilt die Bücherei mit.

Diese bibliothekspädagogischen Basiselemente seien eine effektive Unterstützung vor allem von Schülern für Hausarbeiten, Referate oder Seminararbeiten, heißt es in einer Mitteilung der Bücherei. Die Anforderungen an die Schüler steigen immer weiter. Mit konventionellen Printbeständen seien diese Anforderungen nicht mehr abzudecken. In Oftersheim stehen außerdem noch die Lernhilfen von „Duden Basiswissen Schule“ zur Verfügung.

Die vor mehr als 200 Jahren begründete „Brockhaus Enzyklopädie“ umfasst zurzeit 300 000 Stichwörter. Damit ist sie der umfassendste fachlich betreute lexikalische Bestand im deutschen Sprachraum. Rund 33 000 Bilder, Audio- und Videodateien, interaktive Grafiken, Karten sowie Tabellen vertiefen und veranschaulichen die Informationen.

Fachredaktionen prüfen

Alle Einträge werden durch Fachredakteure und Fachautoren bearbeitet. Die Enzyklopädie liefert verlässliche Antworten. Alle Informationen sind zitierfähig und zur Vorbereitung von Referaten, Präsentationen und wissenschaftlichen Arbeiten geeignet. Über derzeit rund 25 000 sorgfältig ausgewählte Weblinks und vielfältige Hinweise auf Sekundärliteratur eröffnet die Enzyklopädie weiterführende Recherchewege.

Das „Brockhaus Jugendlexikon“ ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Es enthält 10 000 Stichwörter aus allen Wissensgebieten mit Bildern und Audiodateien. Kindgerechtes Wissen ist kompakt und verständlich aufbereitet. Redaktionell ausgewählte, geprüfte Weblinks zu Quellen und weiterführenden Themen sind enthalten.

Zitierfähige Angaben

„Munzinger“ steht für Wissenswertes, Aktuelles und Hintergrundinformationen, zuverlässige, geprüfte, fundierte und zitierfähige Angaben sowie nützliche Querverweise. „Munzinger Personen“ bietet zuverlässige Informationen über bekannte Personen der Zeitgeschichte – aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Alle Biografien werden von der Redaktion sorgfältig ausgewählt, bearbeitet und überprüft.

So ist dann auch gewährleistet, dass alle biografischen Informationen den Tatsachen entsprechen und aus verlässlichen Quellen stammen. Enthalten sind in dem Werk über 30 000 Biografien. „Munzinger Länder“ bietet umfassende Informationen über Länder dieser Welt und das Zeitgeschehen weltweit. Auf einen Blick gibt es die wichtigsten Daten und Fakten aller Staaten, internationaler Zusammenschlüsse und Organisationen in 1400 Kapiteln.

Wie Metropolbib, die E-Ausleihe Rhein-Neckar, und Pressreader, Online-Portal mit 7500 Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen, können auch die Munzinger-Datenbanken und der Brockhaus mit einem gültigen Bibliotheksausweis oder der Metropol-Card sowohl in den Bibliotheken als auch von zu Hause oder von unterwegs rund um die Uhr genutzt werden, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

Info: Weitere Informationen gibt’s unter www.metropolbib.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.01.2020