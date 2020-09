Der Schlossgarten in Zeiten des Klimawandels

Seit Jahren sind die Eichen und Buchen des Gartens durch Wassermangel und Hitze im Dauerstress und im Sommer letzten Jahres wurde für die Bäume im Schlossgarten sogar der Klimanotstand ausgerufen. Hat sich seither die Lage verändert und wo ist der Klimawandel im Schlossgarten sichtbar? Wie wird der Garten in 20 oder 50 Jahren aussehen, wenn die Temperaturen weiter steigen? Und können die Folgen der Klimakrise abgemildert werden? Am Freitag, 25. September, dem globalen Aktionstag von „Fridays For Future“ lädt der Ortsverband von B90/Die Grünen zu einer Führung und Diskussion mit seinem Landtagskandidaten Dr. Andre Baumann in den Schwetzinger Schlossgarten ein. Die Führung wird begleitet von Gartenkonservator Professor Hartmut Troll und beginnt um 17 Uhr. Sie dauert etwa zwei Stunden.

Corona-bedingt ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt und eine Anmeldung vorab ist erforderlich unter gruene-schwetzingen@ gmx.de. zg

