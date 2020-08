Kick-off gegen Marburg

Bürstadt.Der Spielplan für die American-Football-Hessenliga 2020 steht. Die Bürstadt Redskins haben auf ihrer Homepage zwei Heimspieltermine für das Seniors-Team bekannt gegeben. Am Samstag, 19. September (Kick-off voraussichtlich 16 Uhr), treffen die Redskins auf die Marburg Mercenaries II. Am Samstag, 3. Oktober (14.30 Uhr), empfängt Bürstadt die Black Goats Mannebach.

Die Begegnung der Redskins bei den Gernsheim Gladiators findet am 10. Oktober (16 Uhr) statt. Sie bildet den Abschluss der Saison. Das Auftaktmatch der Hessenklasse, die Notlösungscharakter hat, bestreiten Mannebach und Marburg II am 12. September. Nach aktuellem Stand nehmen somit vier Mannschaften an der Football-Hessenliga teil, wobei mit Mannebach (Landkreis Trier-Saarburg) auch ein Team aus Rheinland-Pfalz mitmachen wird. Dagegen haben die Legionäre Eschwege, die ebenfalls eine Teilnahme in Betracht gezogen hatten, nun doch nicht mehr gemeldet. „Wir haben von Beginn an gesagt, dass die Gesundheit unserer Spieler, Trainer, Betreuer und deren direkten Umfeld für uns höchste Priorität hat, dabei bleiben wir“, wird der Eschweger Vorstand auf der Facebook-Seite der Legionäre zitiert.

250 Zuschauer erlaubt

Die Redskins gehen die Hessenliga zuversichtlicher an. Sie halten es für möglich, Spiele vor den zurzeit in Hessen genehmigten 250 Personen auf der Sportanlage des Stammvereins TV Bürstadt auszutragen. Dem Heimmatch der Seniors am 19. September geht ein Turnier der Bürstädter U-13-Mannschaft voraus, das um 9:30 Uhr beginnen soll.

Auch die U16 der Südhessen soll in diesem Jahr noch Spiele absolvieren. Gleichwohl wird Bürstadts Kommunikationschef Harry Frommeld nicht müde, den höchsten Grundsatz der Footballer zu betonen: „Wir werden nichts tun, das die Gesundheit der Sportler und Zuschauer in irgendeiner Form gefährden könnte. Wir werden jedes Sicherheitskonzept mitgehen, das dazu führt, dass wir wieder Zuschauer einladen dürfen.“

Ob die Redskins als Landesliga-Aufsteiger einen Vorteil gegenüber den drei Verbandsligisten haben wird, muss sich zeigen. „Die Gegner haben sich ja auch nicht wundgesessen. Auf die leichte Schulter nehmen wir das nicht“, sagt Bürstadts Offense Coordinator Chris Withers. Außerdem gebe es Spieler anderer Mannschaften, die gerne spielen wollten und sich kurzfristig einen Pass besorgen könnten. „Das sind Faktoren, die wir einberechnen“, meint Withers. Defense Coordinator Mathias Lahm weist darauf hin, dass die Marburger Reserve auf Akteure aus seiner GFL-Mannschaft zurückgreifen könnte. „Wir wollen unsere Stärken und Schwächen erkennen, daran im Winter arbeiten und 2021 gut vorbereitet in die Landesliga-Saison starten“, sagt Lahm.

0:26 gegen die Bandits

Einen ersten Test absolvierten die Redskins am vergangenen Samstag. Das Freundschaftsspiel beim badischen Landesligisten Mannheim Bandits ging mit 0:26 (0:12, 0:0, 0:6, 0:8) verloren. „Unsere Jungs haben es verpasst, die letzten Yards zu gehen. Aber sie sind gut drauf, der Teamgeist ist vorhanden“, war Frommeld nach Rücksprache mit den Coaches der Ansicht, dass das Ergebnis nicht den Spielverlauf widerspiegelt.

